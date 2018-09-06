Факты ICTV – Выпуск 8:45 (06.09.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 06.09.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: двое боевиков уничтожены, но и мы несем потери на фронте; из-за новых фактов отравления Скрипаля Великобритания созывает Совет Безопасности ООН; в Греции арестовали шестерых наших моряков за перевозку мигрантов.

Опубликовано Сентябрь, 06 в 9:59



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