Факты ICTV – Выпуск 8:45 (10.09.2018)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 10.09.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Париже мужчина с ножом напал на прохожих; домашнее насилие: как не терпеть надругательство и как действуют мобильные бригады помощи; в Умани встречают еврейский Новый год.
Подписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!
2018-09-10
Теги: Факты 8.45, Факты ICTVЕсли вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.