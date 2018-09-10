Факты ICTV – Выпуск 8:45 (10.09.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 10.09.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Париже мужчина с ножом напал на прохожих; домашнее насилие: как не терпеть надругательство и как действуют мобильные бригады помощи; в Умани встречают еврейский Новый год.



Опубликовано Сентябрь, 10 в 10:02



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