Факты ICTV – Выпуск 8:45 (11.09.2018)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 11.09.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Россия начинает крупнейшие за последние 40 лет военные учения; 17 лет прошло после терактов 11 сентября в США: почему до сих пор не идентифицированы тела всех погибших; почему за правду студент львовского колледжа лишился комнаты в общежитии.
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2018-09-11
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