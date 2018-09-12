Факты ICTV – Выпуск 8:45 (12.09.2018)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 12.09.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: реформа скорой помощи в столице стартовала с 1 сентября; миллион за независимость – накануне каталонцы вновь вышли на митинги за независимость региона; прожорливые улитки: Украину атакуют новые скользкие паразиты.
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2018-09-12
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