Факты ICTV – Выпуск 8:45 (12.09.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 12.09.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: реформа скорой помощи в столице стартовала с 1 сентября; миллион за независимость – накануне каталонцы вновь вышли на митинги за независимость региона; прожорливые улитки: Украину атакуют новые скользкие паразиты.

Опубликовано Сентябрь, 12 в 10:15



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