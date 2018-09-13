Факты ICTV – Выпуск 8:45 (13.09.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 13.09.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: после двух месяцев комы – умерла девочка, которая отравилась в лагере на Киевщине; без сообщения с миром могут остаться 5 тысяч прикарпатцев; как на старой Волге объехать всю Украину.

Опубликовано Сентябрь, 13 в 10:03



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