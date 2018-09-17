Факты ICTV – Выпуск 8:45 (17.09.2018)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 17.09.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: несмотря на школьное перемирие, наши позиции обстреляли 30 раз; ураган Флоренс разгулялся восточным побережьем Соединенных Штатов. Погибли 18 человек; парламентская неделя обещает быть обильная решениями и дебатами.Подписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!
2018-09-17
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