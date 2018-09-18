Факты ICTV – Выпуск 8:45 (18.09.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 18.09.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: количество жертв от мощного урагана Флоренс, который бушует в США, возросло до 32 человек; чрезвычайная ситуация произошла в селе Ревбинцы Черкасской области – первым ливнем этой осенью затопило местную школу; со стартом политического сезона в парламенте будет точно горячее и это четко демонстрируют настроения представителей политических сил в программе Свобода слова.

Опубликовано Сентябрь, 18 в 10:51



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