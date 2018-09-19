Факты ICTV – Выпуск 8:45 (19.09.2018)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 19.09.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Вашингтоне Дональд Трамп встретился со своим польским коллегой Анджеем Дудой; несмотря на усиление ответственности за незаконную вырубку лесов, деревья и дальше безнаказанно уничтожают; в Киеве презентовали фотографии онкобольных женщин.Подписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!
2018-09-19
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