Факты ICTV – Выпуск 8:45 (20.09.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 20.09.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: враг держит напряжение на фронте – за сутки 24 обстрела наших позиций; крымскотатарский активист, фигурант дела Веджии Кашки Асан Чапух объявил вынужденное голодание; украинские дипломаты знали о недопустимой ситуацию с выдачей венгерских паспортов, но не имели доказательств.

Опубликовано Сентябрь, 20 в 11:18



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