Факты ICTV – Выпуск 8:45 (21.08.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 21.08.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: протаранил три автомобиля и чудом никого не убил. В Киеве очередное резонансное ДТП; двое раненых бойцов и два десятка обстрелов, как минули сутки на фронте; пострадавшим в ДТП в Польше украинцам не оказывают медицинской помощи. Страховая не перечисляет деньги.

Опубликовано Август, 21 в 10:28



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