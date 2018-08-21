Факты ICTV – Выпуск 8:45 (21.08.2018)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 21.08.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: протаранил три автомобиля и чудом никого не убил. В Киеве очередное резонансное ДТП; двое раненых бойцов и два десятка обстрелов, как минули сутки на фронте; пострадавшим в ДТП в Польше украинцам не оказывают медицинской помощи. Страховая не перечисляет деньги.
2018-08-21
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