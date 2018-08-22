Факты ICTV – Выпуск 8:45 (22.08.2018)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 22.08.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: на Донбассе двое наших ребят ранены; на Михайловской площади открывается выставка военной техники; безопасна ли вода, которую продают в специальных киосках и доставляют вам домой.
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2018-08-22
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