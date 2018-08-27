Факты ICTV – Выпуск 8:45 (27.08.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 27.08.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: на Донбассе трех оккупантов уничтожено, среди наших есть раненые; стрельба в США – геймер-неудачник убивал людей в развлекательном центре; опасная обувь: Факты ICTV проверили популярную сеть магазинов – результаты анализа шокируют.

Опубликовано Август, 27 в 10:11



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