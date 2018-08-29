Факты ICTV – Выпуск 8:45 (29.08.2018)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 29.08.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: красная линия Сирии – Соединенные Штаты и Россия обмениваются угрозами; корь отступает; зависимость, которая сильнее табачной – насколько реально покинуть жизнь в соцсетях.
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2018-08-29
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