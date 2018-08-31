Факты ICTV – Выпуск 8:45 (31.08.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 31.08.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: уважительное прошлое и знаменитая современность – Киевская политехника имени Сикорского отмечает 120 лет; новые туристические горные красоты – на Закарпатье наибольший бункер Второй мировой войны; робот, который поможет быстрее заснуть.

Опубликовано Август, 31 в 10:20



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