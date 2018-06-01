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Факты. Спорт. 1 июня

Самые актуальные спортивные события 1 июня:

– В Женеве подопечные Андрея Шевченко разошлись миром с командой Марокко.

– Не успел Зинедин Зидан оставить мадридский Реал, как французу уже ищут замену. Накануне Зизу объявил, что после трех побед в Лиге чемпионов хочет новых вызовов, поэтому решил взять паузу в работе.

– Лидер мужского тенниса Рафаэль Надаль также без особых усилий преодолел второй раунд Ролан Гаррос.

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