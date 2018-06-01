Факты. Спорт. 1 июня
Самые актуальные спортивные события 1 июня:
– В Женеве подопечные Андрея Шевченко разошлись миром с командой Марокко.
– Не успел Зинедин Зидан оставить мадридский Реал, как французу уже ищут замену. Накануне Зизу объявил, что после трех побед в Лиге чемпионов хочет новых вызовов, поэтому решил взять паузу в работе.
– Лидер мужского тенниса Рафаэль Надаль также без особых усилий преодолел второй раунд Ролан Гаррос.
2018-06-01
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