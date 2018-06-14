Факты. Спорт. 14 июня

Самые актуальные спортивные события 14 июня:

– не ехать в Россию призвали украинские художники. Под стенами посольства страны-агрессора в Киеве они провели акцию протеста;

– впервые в истории бокса в Киеве состоится бой за титул чемпиона мира. Действующий чемпион по версии WBA в легчайшем весе Артем Далакян будет защищать свой пояс в поединке против Сиричаи Тайена;

– Роджер Федерер впервые за 3 месяца выиграл. В немецком Штутгарте швейцарец за полтора часа обыграл немца Мишу Зверева.

Опубликовано Июнь, 14 в 10:21



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.