Факты. Спорт. 14 июня
Самые актуальные спортивные события 14 июня:
– не ехать в Россию призвали украинские художники. Под стенами посольства страны-агрессора в Киеве они провели акцию протеста;
– впервые в истории бокса в Киеве состоится бой за титул чемпиона мира. Действующий чемпион по версии WBA в легчайшем весе Артем Далакян будет защищать свой пояс в поединке против Сиричаи Тайена;
– Роджер Федерер впервые за 3 месяца выиграл. В немецком Штутгарте швейцарец за полтора часа обыграл немца Мишу Зверева.
2018-06-14
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