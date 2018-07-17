Факты. Спорт. 17 июля

Самые актуальные спортивные события 17 июля:

– Александр Усик решил провести изменения в своем тренерском штабе за несколько дней до важнейшего поединка;

– французские футболисты привезли из российской столицы желанный трофей – кубок Мира;

– еще больше безумия происходило в Загребе, где вице-чемпионов мира, сборную Хорватии приветствовали тысячи болельщиков.

Опубликовано Июль, 17 в 10:08



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