Факты. Спорт. 17 июля
Самые актуальные спортивные события 17 июля:
– Александр Усик решил провести изменения в своем тренерском штабе за несколько дней до важнейшего поединка;
– французские футболисты привезли из российской столицы желанный трофей – кубок Мира;
– еще больше безумия происходило в Загребе, где вице-чемпионов мира, сборную Хорватии приветствовали тысячи болельщиков.
2018-07-17
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