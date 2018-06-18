Факты. Спорт. 18 июня

Самые актуальные спортивные события 18 июня:

– Нынешний футбольный чемпионат мира наконец подарил неожиданные и даже сенсационные результаты. После ничьей Аргентины и Исландии, неожиданной потери очков с европейской сборной подверглись и главные фавориты мундиаля – Бразилия.

– Артем Далакян защитил свой титул чемпиона по боксу по версии WBA в легчайшем весе.

– Валерий Горбань сохранил лидерство в чемпионате Эстонии по авторалли. После 4-х этапов украинский экипаж и в дальнейшем возглавляет зачет пилотов.

Опубликовано Июнь, 18 в 10:38



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