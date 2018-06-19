Факты. Спорт. 19 июня
Самые актуальные спортивные события 19 июня:
– Финальный поединок Всемирной боксерской суперсерии между украинцем Александром Усиком и русским Муратом Гассиевым, состоится 21 июля в Москве.
– На футбольном чемпионате мира после дня сенсаций, лидеры вновь продемонстрировали прогнозируемые результаты. Сборная Швеции, благодаря голу Гранквиста с пенальти взяла верх над Южной Кореей.
– Харьков представит Украину в финальном турнире Неймар Джуниорс Файв, который в этом году уже в третий раз пройдет в Бразилии.
2018-06-19
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