Факты. Спорт. 19 июня

Самые актуальные спортивные события 19 июня:

– Финальный поединок Всемирной боксерской суперсерии между украинцем Александром Усиком и русским Муратом Гассиевым, состоится 21 июля в Москве.

– На футбольном чемпионате мира после дня сенсаций, лидеры вновь продемонстрировали прогнозируемые результаты. Сборная Швеции, благодаря голу Гранквиста с пенальти взяла верх над Южной Кореей.

– Харьков представит Украину в финальном турнире Неймар Джуниорс Файв, который в этом году уже в третий раз пройдет в Бразилии.

Опубликовано Июнь, 19 в 10:04



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