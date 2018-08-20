Факты. Спорт. (20.08.2018)

Самые актуальные спортивные события 20 августа: в последнем туре команда Хацкевича обыграла Александрию 1:0 и пододвинула клуб из Кировоградщины с главной позиции; уже завтра Динамо Киев ждет вояж в Нидерланды. В среду киевляне сыграют первый матч плей-офф квалификации Лиги Чемпионов УЕФА против Аякса; Отт Тянак выиграл второй этап чемпионата мира по авторалли подряд. Накануне эстонец был лучшим на Ралли Германии.

Опубликовано Август, 20 в 10:32



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