Факты. Спорт. 20 июня

Самые актуальные спортивные события 20 июня:

– Вратарь сборной Украины и луганской Зари Андрей Лунин переходит в мадридский Реал.

– Женская команда Украины стала серебряным призером чемпионата Европы по фехтованию.

– В российском Нижнем Новгороде, который принимает Чемпионат мира, иностранцам продемонстрировали настоящий, а не показушный уровень готовности к престижному футбольному турниру.

Опубликовано Июнь, 20 в 10:18



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