Факты. Спорт. 20 июня
Самые актуальные спортивные события 20 июня:
– Вратарь сборной Украины и луганской Зари Андрей Лунин переходит в мадридский Реал.
– Женская команда Украины стала серебряным призером чемпионата Европы по фехтованию.
– В российском Нижнем Новгороде, который принимает Чемпионат мира, иностранцам продемонстрировали настоящий, а не показушный уровень готовности к престижному футбольному турниру.
2018-06-20
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