Факты / Видео / Факты. Спорт / Факты. Спорт. 20 июня/

Факты. Спорт. 20 июня

Самые актуальные спортивные события 20 июня:

– Вратарь сборной Украины и луганской Зари Андрей Лунин переходит в мадридский Реал.

– Женская команда Украины стала серебряным призером чемпионата Европы по фехтованию.

– В российском Нижнем Новгороде, который принимает Чемпионат мира, иностранцам продемонстрировали настоящий, а не показушный уровень готовности к престижному футбольному турниру.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Похожие видео

Выпуск 8.45 20 июня
Выпуск 7.45 20 июня
Выпуск 7.15 20 июня
Выпуск 6.45 20 июня
Выпуск 21.10 19 июня
Выпуск 18.45 19 июня
Выпуск 15.45 19 июня
Выпуск 12.45 19 июня

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка