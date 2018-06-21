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Факты. Спорт. 21 июня

Самые актуальные спортивные события 21 июня:

– В частности, донецкий Шахтер отправился в Германию, где проведет 10-ти дневные тренировочные сборы. Вместе с командой защитник Исмаили, который накануне подписал с Шахтером новый контракт, причем в соглашении прописана рекордная сумма отступных.

– Тремя минимальными победами с одинаковым счетом отличился очередной игровой день на футбольном чемпионате мира.

– Элина Свитолина вышла в четвертьфинал теннисного турнира в английском Бирмингеме с призовым фондом почти 1 миллион долларов.

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