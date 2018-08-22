Факты. Спорт. (22.08.2018)
Самые актуальные спортивные события 22 августа: забить и по возможности не пропустить – такую задачу перед своими футболистами ставит Эрик тен Хаг; украинка Даяна Ястремская не сумела пробиться в четвертьфинал теннисного турнира в Нью-Хейвене; трое травмированных после инцидента в автогонках в Бразилии.
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2018-08-22
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