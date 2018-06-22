Факты. Спорт. 22 июня
Самые актуальные спортивные события 22 июня:
– Чемпион премьер-лиги донецкий Шахтер начал свои первые тренировочные сборы.
– Сборная Аргентины оказалась на грани вылета из футбольного чемпионата мира. После двух туров у аргентинцев лишь 1 очко, что стало вторым в истории команды худшим стартом на мундиале с 1974 года.
– Украинская теннисистка Леся Цуренко пробилась в четвертьфинал турнира в английском Бирмингеме. Во втором круге она победила россиянку Дарью Касаткину.
2018-06-22
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