Факты. Спорт. 22 июня

Самые актуальные спортивные события 22 июня:

– Чемпион премьер-лиги донецкий Шахтер начал свои первые тренировочные сборы.

– Сборная Аргентины оказалась на грани вылета из футбольного чемпионата мира. После двух туров у аргентинцев лишь 1 очко, что стало вторым в истории команды худшим стартом на мундиале с 1974 года.

– Украинская теннисистка Леся Цуренко пробилась в четвертьфинал турнира в английском Бирмингеме. Во втором круге она победила россиянку Дарью Касаткину.

Опубликовано Июнь, 22 в 10:20



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