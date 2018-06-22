Факты / Видео / Факты. Спорт / Факты. Спорт. 22 июня/

Факты. Спорт. 22 июня

Самые актуальные спортивные события 22 июня:

– Чемпион премьер-лиги донецкий Шахтер начал свои первые тренировочные сборы.

– Сборная Аргентины оказалась на грани вылета из футбольного чемпионата мира. После двух туров у аргентинцев лишь 1 очко, что стало вторым в истории команды худшим стартом на мундиале с 1974 года.

– Украинская теннисистка Леся Цуренко пробилась в четвертьфинал турнира в английском Бирмингеме. Во втором круге она победила россиянку Дарью Касаткину.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Похожие видео

Выпуск 8.45 22 июня
Выпуск 7.45 22 июня
Выпуск 7.15 22 июня
Выпуск 6.45 22 июня
Выпуск 21.10 21 июня
Выпуск 18.45 21 июня
Выпуск 15.45 21 июня
Выпуск 12.45 21 июня

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка