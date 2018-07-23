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Факты. Спорт. 23 июля

Самые актуальные спортивные события 23 июля:

– И накануне абсолютный чемпион мира вернулся в Украину. По стечению обстоятельств бой Усик – Гассиев состоялся в один день с Суперкубком Украины, в котором играли Динамо и Шахтер.

– Накануне в Киеве стартовал 22-ой чемпионат мира по прыжкам в воду среди юниоров. В столицу приехали сильнейшие спортсмены из 42-х стран мира – это новый рекорд для таких соревнований.

– Льюис Хэмильтон вернул себе лидерство в общем зачете чемпионата мира Формула-1.

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