Факты. Спорт. 24 июля

Самые актуальные спортивные события 24 июля:

– Футбольная сборная Украины игроков в возрасте до 19 лет, вышла в полуфинал Чемпионата Европы.

– Украинские клубы узнали своих соперников в третьем отборочном раунде футбольных Еврокубков.

– Третий этап Ралли Шелковый Путь полностью остановил ливень. Дождь так размыл и без того отсутствующие в России дороги, что даже грузовики увязли по самые окна.

Опубликовано Июль, 24 в 10:22



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