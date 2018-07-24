Факты. Спорт. 24 июля
Самые актуальные спортивные события 24 июля:
– Футбольная сборная Украины игроков в возрасте до 19 лет, вышла в полуфинал Чемпионата Европы.
– Украинские клубы узнали своих соперников в третьем отборочном раунде футбольных Еврокубков.
– Третий этап Ралли Шелковый Путь полностью остановил ливень. Дождь так размыл и без того отсутствующие в России дороги, что даже грузовики увязли по самые окна.
2018-07-24
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