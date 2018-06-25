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Факты. Спорт. 25 июня

Самые актуальные спортивные события 25 июня:

– сборная Англии гарантировала себе 1/8 финала футбольного чемпионата мира. После победы над Панамой 6:1, англичане набрали 6 очков;

– вероятность победы Испании в поединке с Марокко достаточно высока 72% против 9-ти в марокканцев;

– уже официально. Вратарь 4 клуба Премьер-Лиги и сборной Украины – Андрей Лунин отныне будет выступать за мадридский Реал.

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