Факты. Спорт. 25 июня

Самые актуальные спортивные события 25 июня:

– сборная Англии гарантировала себе 1/8 финала футбольного чемпионата мира. После победы над Панамой 6:1, англичане набрали 6 очков;

– вероятность победы Испании в поединке с Марокко достаточно высока 72% против 9-ти в марокканцев;

– уже официально. Вратарь 4 клуба Премьер-Лиги и сборной Украины – Андрей Лунин отныне будет выступать за мадридский Реал.

Опубликовано Июнь, 25 в 10:30



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.