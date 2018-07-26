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Факты. Спорт. 26 июля

Самые актуальные спортивные события 26 июля:

– А европейские футбольные гранды к старту нового сезона готовятся в США на товарищеском турнире – Международный кубок Чемпионов.

– Старт хардового сезона для Леси Цуренко – откладывается. На следующей неделе вторая ракетка Украины должна была стартовать на турнире в Вашингтоне, но снялась.

– Пока мировые футбольные звезды готовятся к новому сезону, Неймар играет в уличный футбол. В его родной Бразилии финишировал большой мировой проект – Неймар Джуниорс Файв, который, собственно, и организовал футболист.

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