Факты. Спорт. 26 июля

Самые актуальные спортивные события 26 июля:

– А европейские футбольные гранды к старту нового сезона готовятся в США на товарищеском турнире – Международный кубок Чемпионов.

– Старт хардового сезона для Леси Цуренко – откладывается. На следующей неделе вторая ракетка Украины должна была стартовать на турнире в Вашингтоне, но снялась.

– Пока мировые футбольные звезды готовятся к новому сезону, Неймар играет в уличный футбол. В его родной Бразилии финишировал большой мировой проект – Неймар Джуниорс Файв, который, собственно, и организовал футболист.

Опубликовано Июль, 26 в 10:02



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.