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Факты. Спорт. (27.08.2018)

Самые актуальные спортивные события 27 августа: первая потеря очков киевским Динамо и дебютная победа Арсенала – таковы главные итоги 6-го тура украинской Премьер-Лиги; эта неделя станет решающей для Динамо и Зари в Еврокубках; немецкий пилот Себастьян Феттель выиграл свой пятый Гран При сезона в чемпионате Формула 1.

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