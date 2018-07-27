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Факты. Спорт. 27 июля

Самые актуальные спортивные события 27 июля:

– Новый сезон еврокубков начался для представителей Украины. Первый из них Мариуполь во втором раунде квалификации Лиги Европы УЕФА разошелся миром с шведским Юргорденом.

– На ралли-рейдах машина решает многое, но не все. Яркий пример Нассера Аль-Атия. Катарец почти все гонки ехал только на переднем приводе, но каждый раз приезжал к финишу в числе лидеров.

– В полуфинале Чемпионата Европы среди 19-летних игроков наша команда, которая не проиграла ни одного матча и выиграла свою группу, была разбита 0: 5.

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