Факты. Спорт. (28.08.2018)
Самые актуальные спортивные события 28 августа: сегодня Динамо Киев попытается пробиться в групповой этап Лиги Чемпионов УЕФА; Украинский вратарь мадридского Реала Андрей Лунин получил шанс сыграть в испанской Примере; Элина Свитолина и Ангелина Калинина пробились во второй круг последнего теннисного Грэнд Слэм сезона – US Open.
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2018-08-28
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