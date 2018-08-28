Факты. Спорт. (28.08.2018)

Самые актуальные спортивные события 28 августа: сегодня Динамо Киев попытается пробиться в групповой этап Лиги Чемпионов УЕФА; Украинский вратарь мадридского Реала Андрей Лунин получил шанс сыграть в испанской Примере; Элина Свитолина и Ангелина Калинина пробились во второй круг последнего теннисного Грэнд Слэм сезона – US Open.

Опубликовано Август, 28 в 10:24



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