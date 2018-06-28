Факты. Спорт. 28 июня

Самые актуальные спортивные события 28 июня:

– Уже на третьем подряд мундиале действующий чемпион не выходит из группы. К провалам Италии в 2010-м и Испании в 2014-м, добавилась еще и Германия.

– Киевское Динамо провело свой первый товарищеский матч летнего межсезонья.

– Марта Костюк вышла в финал квалификации самого престижного теннисного турнира на травяном покрытии – Уимблдона.

Опубликовано Июнь, 28 в 20:13



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