Факты. Спорт. 28 июня
Самые актуальные спортивные события 28 июня:
– Уже на третьем подряд мундиале действующий чемпион не выходит из группы. К провалам Италии в 2010-м и Испании в 2014-м, добавилась еще и Германия.
– Киевское Динамо провело свой первый товарищеский матч летнего межсезонья.
– Марта Костюк вышла в финал квалификации самого престижного теннисного турнира на травяном покрытии – Уимблдона.
2018-06-28
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