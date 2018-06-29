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Факты. Спорт. 29 июня

Самые актуальные спортивные события 29 июня:

– Сборная Бельгии стала одной из трех сборных чемпионата мира, которым удалось выиграть все три матча группового этапа.

– Сегодня на чемпионате мира первый выходной. Команды и болельщики будут иметь один день отдыха.

– Украинка Марта Костюк остановилась в полушаге от своей первой в карьере участия на взрослом Уимблдонском турнире.

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