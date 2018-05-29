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Факты. Спорт. 29 мая

Самые актуальные спортивные события 29 мая:

– Финал Лиги Чемпионов в Киеве состоялся на высшем уровне. Президент УЕФА Александр Чеферин поблагодарил футбольную общественность и руководство государства.

– Две украинки остались на теннисном турнире Ролан Гаррос после первого круга. Элина Свитолина в стартовой игре прогнозируемо одолела австралийку Айла Томльянович, а Леся Цуренко прошла швейцарку Штефани Фьогеле.

– Досрочная победа в 4-м раунде – такой прогноз на свой бой против Кевина Лерен сделал украинский боксер-тяжеловес Роман Головащенко.

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