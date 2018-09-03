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Факты. Спорт (3.09.2018)

Самые актуальные спортивные события 3 сентября: Киевское Динамо потерпело первое поражение в нынешнем сезоне Премьер-Лиги; Элина Свитолина покидает последний Грэнд Слэм сезона – ЮС Оупен в шаге от четвертьфинала; в Харькове завершился крупнейший в Украине международный турнир по бадминтону “RSL Kharkiv International”.

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