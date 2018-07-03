Факты. Спорт. 3 июля

Самые актуальные спортивные события 3 июля:

– Накануне в Киеве состоялся первый турнир по пляжному волейболу ICTV Медиа Кап. Соревнования, организованные нашим каналом в международный день спортивного журналиста, на пляже Ольмека собрали представителей центральных СМИ страны. Их не испугал даже ливень и холод. Также к празднованию профессионального праздника спортивных журналистов присоединились спортсмены: борец греко-римского стиля Жан Беленюк и пловец Михаил Романчук сформировали отдельную команду. Ребята в итоге стали третьими. Наш канал был представлен сборными нескольких проектов. Серебряные награды завоевали ребята из Утра в большом городе. Тарас Шако и Виталий Литнинський уступили только в финале.

– И уже двое украинцев вышли во второй круг. Сергей Стаховский переиграл португальцу Жоао Соузу, а Леся Цуренко прошла Тимей Бабоша из Венгрии.

– Сегодня на чемпионате мира сыграют последние матчи 1/8 финала. Швеция будет играть против Швейцарии, а центральный матч дня – Колумбия – Англия.

Опубликовано Июль, 03 в 10:22



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