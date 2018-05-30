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Факты. Спорт. 30 мая

Самые актуальные спортивные события 30 мая:

– Команда Андрея Шевченко уже завершила тренировочный сбор в Харькове и сегодня вылетает в Женеву.

– Все еще не четкое будущее следующей игры – в воскресенье против Албании, этот матч под угрозой срыва.

– Серхио Рамоса не накажут. Фанаты требовали дисквалифицировать игрока Реала за то, что он грубо сбил Мо Салаха в финале Лиги Чемпионов УЕФА в Киеве.

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