Факты. Спорт. 30 мая
Самые актуальные спортивные события 30 мая:
– Команда Андрея Шевченко уже завершила тренировочный сбор в Харькове и сегодня вылетает в Женеву.
– Все еще не четкое будущее следующей игры – в воскресенье против Албании, этот матч под угрозой срыва.
– Серхио Рамоса не накажут. Фанаты требовали дисквалифицировать игрока Реала за то, что он грубо сбил Мо Салаха в финале Лиги Чемпионов УЕФА в Киеве.
2018-05-30
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