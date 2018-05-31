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Факты. Спорт. 31 мая

Самые актуальные спортивные события 31 мая:

– Матч против Албании произойдет. В ФИФА дали разрешение на проведение матча во французском Эвиане.

– Сборные мира активно готовятся к чемпионату планеты. Последние дни перед мундиалем насыщенные дружескими матчами.

– Сборная Аргентины стала следующей, которая отправилась в Европу. Далее подготовку к чемпионату мира альбиселесте продолжат в Барселонии.

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