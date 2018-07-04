Факты. Спорт. 4 июля
Самые актуальные спортивные события 4 июля:
– Англия, похоже, преодолела свое самое страшное проклятие – проигрывать серии пенальти на чемпионатах мира.
– Леся Цуренко и Сергей Стаховский – единственные представители Украины на Уимблдоне, которые смогли преодолеть стартовый круг.
– У лидеров украинского футбола Динамо и Шахтера футбольные будни продолжаются.
2018-07-04
Теги: Факты ICTV, Факты. СпортЕсли вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.