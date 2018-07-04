Факты. Спорт. 4 июля

Самые актуальные спортивные события 4 июля:

– Англия, похоже, преодолела свое самое страшное проклятие – проигрывать серии пенальти на чемпионатах мира.

– Леся Цуренко и Сергей Стаховский – единственные представители Украины на Уимблдоне, которые смогли преодолеть стартовый круг.

– У лидеров украинского футбола Динамо и Шахтера футбольные будни продолжаются.

Опубликовано Июль, 04 в 11:02



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