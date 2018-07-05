Факты. Спорт. 5 июля
Самые актуальные спортивные события 5 июля:
– Дни отдыха на чемпионате мира по футболу украинские клубы заполняют своими матчами. Раньше всех из отпусков вышли игроки Динамо и Шахтера, которые уже 21 июля в Одессе разыграют Суперкубок Украины.
– Бразилия – самая результативная сборная за всю историю чемпионатов мира.
– В Южной Африке пришлось отменить соревнования по серфингу из-занезваного гостя. В заливе Джефрисбей прямо перед началом соревнований заметили большую белую акулу.
2018-07-05
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