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Факты. Спорт. 6 июля

Самые актуальные спортивные события 6 июля:

– Уже не первый день соцсети разрывают фотожабы, главными героями которых стали 3 российские фанаты в кокошниках. Их выхватила камера в добавленное время матча Россия – Испания.

– Последняя из украинок Леся Цуренко покидает одиночный разряд теннисного турнира Уимблдон.

– Необычный курьез произошел на очередном этапе легкоатлетической бриллиантовой лиги.

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