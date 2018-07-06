Факты. Спорт. 6 июля
Самые актуальные спортивные события 6 июля:
– Уже не первый день соцсети разрывают фотожабы, главными героями которых стали 3 российские фанаты в кокошниках. Их выхватила камера в добавленное время матча Россия – Испания.
– Последняя из украинок Леся Цуренко покидает одиночный разряд теннисного турнира Уимблдон.
– Необычный курьез произошел на очередном этапе легкоатлетической бриллиантовой лиги.
2018-07-06
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