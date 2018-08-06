Факты. Спорт. 6 августа
Самые актуальные спортивные события 6 августа:
– Уже 9 медалей на объединенном чемпионате Европы получили украинцы. В эти дни в Глазго и Берлине проходит первый в истории чемпионат континента, который собрал в себе соревнования легкой атлетики, водных видов спорта, спортивной гимнастике, велоспорту, академической гребле, триатлону и гольфу.
– В лидеры украинской футбольной Премьер-Лиги вырвалась Александрия.
– Сестры Киченок остановились в шаге от своего первого титула.
2018-08-06
Теги: Факты ICTV, Факты. СпортЕсли вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.