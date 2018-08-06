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Факты. Спорт. 6 августа

Самые актуальные спортивные события 6 августа:

– Уже 9 медалей на объединенном чемпионате Европы получили украинцы. В эти дни в Глазго и Берлине проходит первый в истории чемпионат континента, который собрал в себе соревнования легкой атлетики, водных видов спорта, спортивной гимнастике, велоспорту, академической гребле, триатлону и гольфу.

– В лидеры украинской футбольной Премьер-Лиги вырвалась Александрия.

– Сестры Киченок остановились в шаге от своего первого титула.

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