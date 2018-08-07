Факты. Спорт. 7 августа
Самые актуальные спортивные события 7 августа:
– Впервые в рамках одного турнира в Берлине и Глазго проходят чемпионаты Европы по легкой атлетике, водным видам спорта, спортивной гимнастике, академической гребле, велоспорту и гольфу.
– Киевское Динамо начинает свой сезон в еврокубках. Сегодня в третьем раунде квалификации Лиги Чемпионов УЕФА подопечные Хацкевича сойдутся с чешской Славией.
– Мадридский Реал близок к приобретению конкурента нашему Андрею Лунину.
2018-08-07
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