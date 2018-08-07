Факты. Спорт. 7 августа

Самые актуальные спортивные события 7 августа:

– Впервые в рамках одного турнира в Берлине и Глазго проходят чемпионаты Европы по легкой атлетике, водным видам спорта, спортивной гимнастике, академической гребле, велоспорту и гольфу.

– Киевское Динамо начинает свой сезон в еврокубках. Сегодня в третьем раунде квалификации Лиги Чемпионов УЕФА подопечные Хацкевича сойдутся с чешской Славией.

– Мадридский Реал близок к приобретению конкурента нашему Андрею Лунину.

Опубликовано Август, 07 в 11:06



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