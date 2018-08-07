Факты / Видео / Факты. Спорт / Факты. Спорт. 7 августа/

Факты. Спорт. 7 августа

Самые актуальные спортивные события 7 августа:

– Впервые в рамках одного турнира в Берлине и Глазго проходят чемпионаты Европы по легкой атлетике, водным видам спорта, спортивной гимнастике, академической гребле, велоспорту и гольфу.

– Киевское Динамо начинает свой сезон в еврокубках. Сегодня в третьем раунде квалификации Лиги Чемпионов УЕФА подопечные Хацкевича сойдутся с чешской Славией.

– Мадридский Реал близок к приобретению конкурента нашему Андрею Лунину.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Похожие видео

Выпуск 8.45 7 августа
Выпуск 7.45 7 августа
Выпуск 7.15 7 августа
Выпуск 6.45 7 августа
Выпуск 21.10 6 августа
Выпуск 18.45 6 августа
Выпуск 15.45 6 августа
Выпуск 12.45 6 августа

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка