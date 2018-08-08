Факты. Спорт. 8 августа

Самые актуальные спортивные события 8 августа:

– 1: 1 – неплохой результат перед ответной встречей. Динамо Киев с ничьей начал выступление в Лиге чемпионов УЕФА.

– Игра Андрея Лунина оставила приятное впечатление в тренерском штабе мадридского Реала.

– Элина Свитолина и Надежда Киченок прекратили свои выступления в парном разряде теннисного турнира Роджерс Кап, который проходит в Монреале.

Опубликовано Август, 08 в 10:27



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