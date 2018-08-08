Факты / Видео / Факты. Спорт / Факты. Спорт. 8 августа/

Факты. Спорт. 8 августа

Самые актуальные спортивные события 8 августа:

– 1: 1 – неплохой результат перед ответной встречей. Динамо Киев с ничьей начал выступление в Лиге чемпионов УЕФА.

– Игра Андрея Лунина оставила приятное впечатление в тренерском штабе мадридского Реала.

– Элина Свитолина и Надежда Киченок прекратили свои выступления в парном разряде теннисного турнира Роджерс Кап, который проходит в Монреале.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Похожие видео

Выпуск 8.45 8 августа
Выпуск 7.45 8 августа
Выпуск 7.15 8 августа
Выпуск 6.45 8 августа
Выпуск 21.10 7 августа
Выпуск 18.45 7 августа
Выпуск 15.45 7 августа
Выпуск 12.45 7 августа

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка