Факты. Спорт. 8 августа
Самые актуальные спортивные события 8 августа:
– 1: 1 – неплохой результат перед ответной встречей. Динамо Киев с ничьей начал выступление в Лиге чемпионов УЕФА.
– Игра Андрея Лунина оставила приятное впечатление в тренерском штабе мадридского Реала.
– Элина Свитолина и Надежда Киченок прекратили свои выступления в парном разряде теннисного турнира Роджерс Кап, который проходит в Монреале.
2018-08-08
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