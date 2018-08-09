Факты. Спорт. 9 августа
Самые актуальные спортивные события 9 августа:
– Украинцы Хачериди и Шахов помогли греческому ПАОК выиграть первый матч третьего раунда квалификации Лиги Чемпионв УЕФА против московского Спартака 3: 2.
– 23 летний испанский вратарь Кэпа Аррис-Балага отныне самый дорогой голкипер мира.
– Элина Свитолина вышла в третий круг теннисного турнира Роджерс Кап в Монреале.
2018-08-09
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