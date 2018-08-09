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Факты. Спорт. 9 августа

Самые актуальные спортивные события 9 августа:

– Украинцы Хачериди и Шахов помогли греческому ПАОК выиграть первый матч третьего раунда квалификации Лиги Чемпионв УЕФА против московского Спартака 3: 2.

– 23 летний испанский вратарь Кэпа Аррис-Балага отныне самый дорогой голкипер мира.

– Элина Свитолина вышла в третий круг теннисного турнира Роджерс Кап в Монреале.

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