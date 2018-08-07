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Фермерство в Болгарии: что делать, чтобы получить 7 тонн молока с 50 коров

Индивидуальный подход к коровам в Болгарии. После вступления в ЕС в стране изменилась методика ухода за животными и в результате производительность увеличилась в полтора раза. Кроме того, фермеры получают хорошую государственную поддержку.

Полсотни коров в день дают 7 тонн молока. Если раньше одна корова давала в день 20 литров, то сейчас почти 30. Это удалось благодаря селекции и разработке специального рациона и режима. Скот имеет индивидуальные чипы, благодаря которым специалисты знают, что корова чувствует, что ей нравится и что нужно.

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Государственная поддержка в Болгарии возникла лишь несколько лет назад. За каждую породистую корову из бюджета ежегодно дают 7000 гривен. Непородистых оценивают вдвое дешевле.

Ранее фермерам не позволяли изготавливать собственные продукты. Все молоко сдавали на перерабатывающие заводы. Сейчас же они могут сами делать молочку.

Напомним, Владимир Гройсман уверил селян, что никакого запрета на продажу молока и мяса не будет.

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