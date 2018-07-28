Фестиваль Черноморские Игры в Скадовске выбрал полуфиналистов

Самый престижный детский музыкальный фестиваль открыли собственным новосозданным гимном. Его написала Алеша и исполнила вместе со всеми участниками.

Главный конкурс фестиваля – вокальный. Крымчанка Эдие Ахтемова привезла крымско-татарскую народную песню о Судаке.

За 15 лет фестиваль стал взлетной полосой для многих нынешних звезд – Ивана Дорна, Юлии Саниной, Надежды Дорофеевой, Насти Каменских.

Тина Кароль была лауреатом в 1999, свою первую серьезную награду она помнит до сих пор.

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В финал из 50 попал 21 участник. Харьковчанка Алучана до сих пор не верит в свое счастье. Говорит, конкуренты сильные, а девушка выходила уже предпоследней.

Фестиваль благотворительный, здесь помогают талантливым детям. Участие в нем может изменить жизнь.

Основатель Черноморских Игр Николай Баграев мечтает, чтобы нынешние победители за несколько лет вернулись в Скадовск звездами.

Фестиваль – долгожданное событие для Херсонщины. Эта набережная в Скадовске собирает ежедневно более 20 тыс зрителей.

В эти минуты участники песенного марафона соревнуются уже за выход в суперфинал. Но Гран-При достанется лишь одному – самому талантливому вокалисту.

К слову, 5 самых известных технофестов в Украине и мире.

Опубликовано Июль, 28 в 21:50



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