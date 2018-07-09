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Фестиваль непокоренной Nации в Холодном Яру: как попасть и что посмотреть

Тысячи украинцев съехались в Холодный Яр на Черкасщине. В месте казацкой силы и духа, настоящих патриотов, в четвертый раз собрал фестиваль непокоренной Nации.

В течение трех дней здесь проводят ярмарку, интеллектуальные беседы, учатся различным ремеслам, занимаются спортом и релаксируют по вечерам под песни любимых украинских групп.

Холодный Яр объединяет единомышленников. Как и во времена гайдаматчины, когда боролись за Независимое украинское государство.

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Отовсюду съехались более 5 тысяч гостей. Для них здесь пешие и велоэкскурсии, множество активностей и развлечений.

Напомним, как встречали самую загадочную ночь украинцы на Ивана Купала.

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