Фестиваль непокоренной Nации в Холодном Яру: как попасть и что посмотреть
Тысячи украинцев съехались в Холодный Яр на Черкасщине. В месте казацкой силы и духа, настоящих патриотов, в четвертый раз собрал фестиваль непокоренной Nации.
В течение трех дней здесь проводят ярмарку, интеллектуальные беседы, учатся различным ремеслам, занимаются спортом и релаксируют по вечерам под песни любимых украинских групп.
Холодный Яр объединяет единомышленников. Как и во времена гайдаматчины, когда боролись за Независимое украинское государство.
Смотрите: Ревут моторы, сверкает сталь и играет рок: Harley-Davidson 115 лет
Отовсюду съехались более 5 тысяч гостей. Для них здесь пешие и велоэкскурсии, множество активностей и развлечений.
Напомним, как встречали самую загадочную ночь украинцы на Ивана Купала.