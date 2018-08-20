Фестиваль Песенный Спас в Житомире: участники и кто получил гран-при

Центр Житомира этими выходными: многообразие современного хенд-мейда, традиционные народные ремесла, вкусности и развлечения. Но основная праздничная локация – летний театр. Здесь прошел заключительный гала-концерт фестиваля Песенный Спас имени известного барда, поэта и педагога Владимира Шинкарука.

Фестиваль проходит уже в четвертый раз, его начала в 2015 году семья Владимир Шинкарука, ведь сам он не успел реализовать эту идею.

Главная идея праздника – связь поколений. Поэтому небольшая сцена житомирского летнего театра встретила полтысячи участников – и известных звезд, и молодых исполнителей и гостей.

В этом году на конкурс поступило более ста заявок из 16 регионов, Крыма, Белоруссии и Грузии. Из двух сотен конкурсантов отобрали 30 финалистов, которые соревновались в трех номинациях: авторская, эстрадная песня и конферанс. Гран-при фестиваля получила 18-летняя конкурсантка из Беларуси Яна Неклюдова.

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Известный итальянский певец Бруно Маккари в Украину приехал впервые. Говорит, больше всего его поразила гостеприимство украинский количество молодых талантов.

Злата Миленова три года назад сама была самой молодой участницей песенного Спаса. А в этот раз на житомирской сцене спела уже как артистка. Говорит, фестиваль – это хороший толчок для развития творческих талантов.

Фестиваль имеет и свой оберег – это семиметровый рушник с подписями известных исполнителей и гостей, которые вышила местная мастерица Инна Завальнюк. А вот помочь молодым артистам имеют отечественные СМИ, считает известная певица и член жюри фестиваля Анжелика Рудницкая.

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Опубликовано Август, 20 в 14:57



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