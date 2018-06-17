Фестиваль Порто-Франко: где и как проходит

Дворец Потоцких, драматический театр, международный аэропорт, железнодорожный вокзал и даже завод Промприбор – фестиваль Порто-Франко вдруг собрал в Ивано-Франковских известных джазменов, писателей, актеров и художников. Зрителей привлекают военные вертолеты, которые разместили на площади Ивано-Франковска – это главная изюминка фестиваля.

В каждом вертолете инсталляции от известных украинских художников. Зрителей погружают в авторский мир звуков, гула и света.

Театральная кино локация, программа фестиваля довольно насыщенная.

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Открытие фестиваля – опера Aerophonia уже стала рекордом Украины, ведь это первое исполнение двигателем самолета музыкальной партии.

На фестивале лекции от художников, их мастер-классы, семинары с участием реальных пилотов, концерты альтернативной и электронной музыки. Порто-Франко продлится до 17 июня.

К слову, каяки и рафтинг: где покататься и цена.

Опубликовано Июнь, 17 в 16:28



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